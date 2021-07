Intensivstationen in den ersten Bundesländern coronafrei

Es ist ein sprunghafter Anstieg, der vielen Anlass zur Sorge gibt: Von Dienstag auf Mittwoch sind die Corona-Infektionen in Österreich auf 332 neue Fälle angestiegen. Im Vergleich zur Vorwoche (107 Fälle) ist das ein Plus von 225 Fällen. Und noch etwas fällt auf: Gerade bei den Jungen steigen die Zahlen an.

Gab es in der Altersgruppe der 15- bis 24-Jährigen am 6. Juli noch 31 Neuinfektionen waren es eine Woche später bereits 107. Bei den 25- bis 34-Jährigen wurden vor einer Woche fünf Neuinfektionen verzeichnet. Am Dienstag dann 59. Betrachtet man etwa die Altersgruppe der 65- bis 74-Jährigen, so stieg die Zahl der Neuinfektionen von drei auf zwölf Fälle. Bemerkenswert auch die Gruppe jener, die älter als 84 Jahre sind. Hier wurden sowohl am 6. Juli, als auch eine Woche später null Neuinfektionen registriert.