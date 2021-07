Über 300 Neuinfektionen: Wie alt sind die Infizierten?

Die Gruppe der Unter-25-Jährigen ist bereits für mehr als die Hälfte aller Neuinfektionen verantwortlich.

Alleine in Wien gab es in den vergangenen Tagen sieben Infizierte in Clubs. In der Steiermark ebenfalls. Daraus resultierten Hunderte Kontaktpersonen.

Haben die Jungen das Bummerl?

Sieht man sich die Altersstruktur der Geimpften an, so sieht man einen klaren Zusammenhang. Denn bei den Österreichern über 25 Jahren liegt die Durchimpfungsrate bereits über 50 Prozent. Aufgrund der gestürzten Reihenfolge beim Impfen wird die Zahl der Geimpften deutlich höher, je älter sie werden.