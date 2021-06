Junge Impfmuffel sollen mit Partys und Humor geködert werden

Nach unzähligen Debatten ist eines bereits klar: Auch junge Menschen können das Coronavirus verbreiten und selber schwer erkranken. Um die ersehnte Herdenimmunität zu erreichen, muss also ein Großteil der Jugend geimpft werden.

In Niederösterreich bekommen Impfwillige ab zwölf Jahren seit Mitte Mai Termine und auch in Wien ist die Anmeldephase bereits angelaufen. Impfdosen gibt es also, doch nicht jeder junge Mensch brennt darauf, eine davon zu bekommen. Derzeit liegt die Impfbereitschaft bei den 20 bis 29-Jährigen bei über 55 Prozent, bei den zwölf bis 19-Jährigen jedoch bei nur knapp 38 Prozent, heißt es vonseiten des Landes Niederösterreich.

Impfparty in Wien

Während man in den USA versucht, unschlüssige Menschen mit Bier, Lotterien oder sogar Marihuana zum Impfen zu motivieren, plant die Stadt Wien Impfpartys für Jugendliche. Bereits Anfang Juli sollen junge Impfwillige ihren Stich bei Musik- und Fortgehstimmung erhalten.

„Wir versuchen immer in Zielgruppen zu denken. Die Leute sollen sich direkt angesprochen fühlen“, so ein Sprecher der Stadt Wien. Ob es eine große Zusammenkunft im Austria Center oder mehrere kleinere Veranstaltungen an anderen Orten geben wird, ist jedoch noch offen.