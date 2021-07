Tiroler "Impfsonntag": 16.000 Dosen wollen verimpft werden

Mehr Impfdosen als Impfwillige

Österreich befindet sich mittlerweile in der Situation, dass es mehr Impfstoff als Impfwillige gibt. So feilen die Bundesländer an Strategien, mehr Menschen zur Impfung zu bewegen: Pop-Up-Impfstationen für Junge (OÖ), Impfpartys, Impfen ohne Voranmeldung, wie etwa in Wien und Tirol, in Vorarlberg heißt das Ganze dann "Last-Minute-Impfung".

Wer beim Wirt in Dingdorf oder Trosselsdorf im Mühlviertel einkehrt, kann sich neben Schnitzel, Bier, Kaffe und Kuchen seine Impfdosis abholen. Die Steiermark plant einen Stich-Tag in Einkaufszentren, auch Oberösterreich sucht die Kooperation mit Shopping-Tempeln. Das Kalkül: Dort erreicht man viele Menschen.