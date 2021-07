Impfpflicht: Jeder vierte Österreicher dafür

Es ist Sommer: Entsprechend sei sei auch an der Zeit, die Beine hochzulegen, einen Urlaub, eine Reise zu machen. Das sei zum derzeitigen Zeitpunkt auch vertretbar, meinte Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein in der gestrigen ZIB2. "Wir haben derzeit eine sehr gute Situation in Österreich."

Doch nicht alles ist rosig: Die Delta-Variante wird sich auch in Österreich ausbreiten, ist Mückstein überzeugt. In wenigen Wochen werde die in Indien vormals entdeckte Variante "die dominante" hierzulande sein.