Riesenansturm auf Impfung ohne Anmeldung in Wien

Diese Aktion dürfte ein Volltreffer sein: Hunderte stürmten am Samstag die Aktion Impfen ohne Anmeldung in Wien, die im Rahmen des Filmfestivals am Wiener Rathausplatz stattfindet.

200 Dosen waren für die Impfwilligen vorgesehen, doch das Kontingent war bald erschöpft. Deshalb musste Nachschub angefordert werden. In den sozialen Medien war eine Menschenschlange zu sehen, die durch den gesamten Rathauspark reichte.