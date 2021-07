Wenn die Landstraßer Hauptstraße am Ende, bei der Schlachthausgasse, einen scharfen Rechtsknick macht, ist man schon fast da: bei den Aspanggründen. Das elf Hektar große Gebiet, das momentan durchaus auf gut Wienerisch als „Gstetten“ bezeichnet werden kann, hatte bereits zahlreiche Bedeutungen. War es doch schon Hafen und Bahnhof. Aus den großen Plänen eines privaten Betreibers schon im 19. Jahrhundert, die Aspangbahn bis nach Thessaloniki zu bauen, wurde leider nichts. Aktuell sind jedoch die Bagger am Werk: Es wird gegraben, begradigt und abgerissen. Eine Drohne fliegt über das Areal und hält den Status quo fest. Seit 2010 wird am neuen Konzept für die Aspanggründe getüftelt. Jetzt soll unter dem lässigen Titel „Village im Dritten“ Besonderes entstehen: Klimafreundliche Stadtentwicklung, autofreies Wohngebiet, Shared Spaces, Urban Gardening und vieles mehr.