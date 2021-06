Wohnungsmarkt: Große Nachfrage und weiterhin steigende Preise

So kosten Liegenschaften in Innsbruck und Salzburg im Durchschnitt über 1.000 Euro pro Quadratmeter, in St. Pölten nur 140 Euro. In allen Landeshauptstädten sind Grundstücke spürbar teurer geworden, zwischen 6,3 Prozent in Bregenz und 10,6 Prozent in Innsbruck. Wien liegt hinter Innsbruck und Salzburg auf Platz 3 mit durchschnittlich 728 Euro pro Quadratmeter Baugrund und einem Plus von 9,7 Prozent. In Döbling liegen die Kaufpreise freilich deutlich über dem Wiener Durchschnitt, mit rund 2200 Euro pro Quadratmeter.

Wunsch nach Haus mit Garten

Der Wunsch nach einem Haus mit Garten ist nach wie vor sehr groß, das Angebot ist aber stark rückläufig. Am stärksten haben sich Einfamilienhäuser in Bregenz verteuert, mit einem Plus von sieben Prozent auf durchschnittlich 3.324 Euro pro Quadratmeter. Am teuersten sind Einfamilienhäuser in Wien mit rund 2.776 Euro pro Quadratmeter (+4,3 Prozent), gefolgt von Graz mit 2.303 Euro (+4,9 Prozent).