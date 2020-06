Zweitwohnsitzer im Corona-Abseits

Magistrate, Behörden und nun auch Schulen und ganze Gemeinden: Mit einer breit angelegten Testoffensive reagiert man in Niederösterreich auf aktuelle Entwicklungen in der Corona-Pandemie. Die Strategie, wie die Massentestungen angelegt sind und wer dafür herangezogen wird, sorgt aber für heftige Diskussionen. Beim größten Massentest im bekannten Sommerfrischeort Reichenau an der Rax (Bezirk Neunkirchen) beispielsweise, herrscht Unverständnis darüber, wieso die Zweitwohnsitzer (1.600) sowie die Nachbargemeinde Payerbach vom bisher zweitgrößten Flächentest in Österreich ausgenommen sind. Aufgrund der vielen Beschwerden änderte das Land Niederösterreich Mittwochnachmittag nun doch die Strategie und erweitert kurzerhand den Personenkreis für die Studie.

Reichenau (2.517 Hauptwohnsitze) galt während der hohen Infektionszahlen im März und April als Hotspot. Über 260 Bewohner waren zwischenzeitlich in Quarantäne. Deshalb hat der nö. Landessanitätsstab die gebeutelte Region für einen „flächendeckenden Antikörpertest“ samt Studie auserkoren. Geladen waren ursprünglich am kommenden Wochenende aber nur die 2.517 Hauptwohnsitzer von Reichenau, was am Gemeindeamt die Telefone heiß laufen lässt. Vor allem viele Zweitwohnsitzer stoßen sich daran, dass sie im Ort wahlberechtigt sind, während der Corona-Krise Zuflucht an ihrem Nebenwohnsitz gesucht haben, jetzt aber beim Test durch die Finger schauen sollen.