Wiener Neustadt: Corona-Massentest im Gymnasium gestartet

Mittwochfrüh wurde der Turnsaal in ein Testlabor umgewandelt. An insgesamt fünf Stationen führte das Rote Kreuz am laufenden Band Testungen durch. Nach dem Ende der Testreihe am Donnerstag werden die 110 Lehrer und mehr als 520 teilnehmenden Schüler in zwei bis drei Tagen erfahren, ob sie aktuell eine Covid-19-Infektion haben. „Die ganze Sache zeigt, dass es kein Drama ist, wenn es einen positiven Fall in einer Schule gibt. Wichtig ist ein besonnener und unaufgeregter Umgang“, so Schwarz.

Ausnahme für Direktor

Während für die Erwachsenen, wie den Lehrkörper und die anderen Bediensteten der Schule, der eher unangenehme Nasen-Rachen-Abstrich bei dem PCR-Test angewendet wurde, kam Schwarz in den Genuss des harmlosen Mundhöhlenabstriches. Für die Jugendlichen wurde diese schmerzfreie Methode gewählt.