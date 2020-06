Corona-Fall in Gymnasium: 11 Schüler in Quarantäne

Wie der Direktor des BG Zehnergasse, Werner Schwarz, in einem Newsletter an alle Schüler informiert, hat er am Samstag von der Behörde von dem positiven Test des Schülers erfahren und die schulinterne Sicherheitskette aktiviert. "Nachdem wir nachweislich alle Hygienebestimmungen lückenlos eingehalten haben und auch das Schicht- sowie das Verdünnungsprinzip umgesetzt haben, werden nur die Schüler aus der Gruppe des positiv getesteten Schülers sowie die unterrichtenden Lehrer für 14 Tage abgesondert", so Schwarz. Die 11 Schüler und 8 Lehrer befinden sich 14 Tage in häuslicher Quarantäne. Weiters werden alle Geschwisterkinder von Jugendlichen aus der betroffenen Klasse gebeten, vorsichtshalber zu Hause zu bleiben.

Abgesehen davon geht der Schulbetrieb in gewohnter Weise weiter. Direktor Schwarz zum KURIER: „Die Sicherheitsvorkehrungen haben gut funktioniert. Ich bin nicht der Typ, der deswegen in Hektik verfällt.“ Man könne nicht wegen eines Falles, wo rasch das Umfeld lokalisiert worden ist, die ganze Schule sperren.