Matura-Vorbereitung: "Froh wieder in der Schule zu sein"

Ab 18. Mai mehr Schüler

Am 18. Mai kehren auch Pflichtschüler aus Volksschule, Mittelschule und AHS-Unterstufe aus dem Home-Schooling zurück. Die Sorgen der Direktoren sind vielschichtig. Sie reichen von Verständigungsproblemen in Schulen mit hohem Migrationsanteil bis zu zu engen Gängen in alten Gebäuden. Die Angst vor möglichen Sperren durch Krankheitsfälle ist ein ständiger Begleiter. Man sei nie vor einem Corona-Fall gefeit, sagt dazu Bildungsdirektor Johann Heuras ( ÖVP). "Dann gibt es sofort das Einvernehmen mit den Gesundheitsbehörden, jeder Fall wird neu bewertet", erklärt er. Er erwarte sich aber "nicht die großen Probleme." Die Schülerzahl in den Klassen darf 18 nicht überschreiten. Geschwisterkinder sollen dieselben Schulbesuchsintervalle haben. Zudem sollen die Schüler laut Heuras gestaffelt ins Haus kommen.

Für Verunsicherung sorgte kürzlich ein Corona-Verdacht am BG Babenbergerring in Wr. Neustadt. Das Testergebnis war schließlich negativ. Das Bildungsministerium arbeitet nun an einem Notfallplan für so einen Fall. "Man wird sich immer den Einzelfall ansehen müssen. Gab es Kontakt zu anderen, während die Symptome schon da waren, werden die Schüler in Quarantäne müssen. Wir sind zuversichtlich, dass wir dann dennoch die Teilnahme an der Matura ermöglichen können", sagte Martin Netzer, Generalsekretär aus dem BMBWF.

- redaktionelle Mitarbeit: Victoria Schmidt