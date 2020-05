NÖ: Corona-Alarm in Gymnasium legt Maturavorbereitungen lahm

Seit Montag bereiten sich die Maturanten wieder in den Schulen auf ihre Reifeprüfung vor. Fallweise müssen auch noch Schularbeiten nachgeholt werden. Bei einer solchen Prüfung ist es am Dienstag am Bundesgymnasium Babenbergerring in Wiener Neustadt zu einem Zwischenfall gekommen. Im Zuge der Vorbereitung zu einer noch ausstehenden Deutsch-Schularbeit hatte ein Schüler einen gesundheitsbedingten Kollaps erlitten. Die Prüfung musste daher wegen Corona-Alarms abgeblasen und die Reifeprüfungskandidaten wieder ins Home-Schooling geschickt werden. Bis zum Ergebnis des Corona-Tests ist der Schulbetrieb bis auf weiteres gesperrt.

Direktorin Maria Kornfeld gibt sich gegenüber dem KURIER zum Sachverhalt äußert zugeknöpft und verwies auf Anfrage an die Pressestelle der Bildungsdirektion. "Aufgrund von Übelkeit eines Schülers wurde eine Deutschschularbeit auf nächste Woche verschoben", lässt Susanne Schiller, die Sprecherin der Bildungsdirektion, dazu wissen. "Darüber hinaus wurden alle zur Verfügung stehenden Maßnahmen getroffen, um auch nur die kleinste Unsicherheit in Bezug auf Corona auszuschließen." Diese Maßnahmen seien in Abstimmung mit der Schulärztin und der Gesundheitsbehöde getroffen worden. Wie in solchen Fällen üblich wurde der betroffene Schüler auf Covid-19 getestet. Das Ergebnis lag Mittwochnachmittag aber noch nicht vor.

Schiller erklärt: "Die Schüler dieser Gruppe befinden sich nun bis zur Bekanntgabe des Ergebnisses zu Hause. Das Testergebnis wird in den nächsten Tagen erwartet." Die Maturavorbereitung gehe nach Plan weiter.