Comeback für 40.000 Maturanten: "Sieben Wochen Homelearning sind genug"

Insgesamt treten heuer bundesweit rund 40.000 Mädchen und Burschen zur Matura an, allein in Wien sind es 11.000. Am Montag haben die meisten davon das Homeschooling wieder gegen die Schulbank getauscht – wie viele lieber zu Hause blieben, weiß man im Unterrichtsministerium noch nicht. Damit sich nicht zu viele Schüler gleichzeitig an den Gymnasien und an den Berufsbildenden Höheren Schulen aufhalten, wird blockweise unterrichtet. In aufgeteilten Klassen, in Turnsälen oder eben in Festsälen.