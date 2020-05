Sport-Revolution in Coronazeiten

Zusammen mit seinem Team hat er in den vergangenen Tagen Ideen und Konzepte erarbeitet, wie Bewegungseinheiten kombiniert mit autogenem- und Mentaltraining in Coronazeiten ohne Ansteckungsgefahr vonstatten gehen können. „Durch die Steuerung von Intensitäten kann man Sportunterricht sogar schweißfrei gestalten. Es braucht nicht immer Bälle, Schläger oder Geräte“, sagt der Direktor.

Während Radfahren, Mountainbiken, Tennis und auch bald Fußball in der Freizeit wieder erlaubt ist, hat man im Gymnasium kein Verständnis dafür, wieso dies nicht für den Unterricht gilt. „Auch wenn ich ein Kämpfer für den Sport bin, ist jetzt nicht die Zeit, gegeneinander zu kämpfen. Es wäre schön, wenn es hier einen breiten Konsens gibt“, so Schwarz. Am kommenden Montag wird er dazu auch mit Vertretern des Ministeriums an einer ORF-Diskussionsrunde teilnehmen.