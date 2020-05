Faßmann: 30 Prozent der Eltern könnten Kinder nicht in Schule schicken

Es gibt die Möglichkeit, dass Kinder weiter daheimbleiben, wenn Eltern ein Risiko für sich oder die Kinder sehen. Womit rechnen Sie, wie viele Kinder werden daheim bleiben?

Die Eigenverantwortung ist natürlich besonders wichtig. Wenn Eltern das Gefühl haben, die Sache ist zu unsicher, dann möchte ich sie nicht dazu zwingen. Ich glaube aber, das wird eine klare Minderheit sein, wo sich vielleicht die Eltern fürchten, aber die Kinder weniger. Ich glaube, man sollte den Kindern die Angst nehmen und das positive Erlebnis, ein Schuljahr gut zu Ende zu bringen, auch in der Klassengemeinschaft, ihnen ermöglichen.

Es sind aber nur mehr wenige Schultage, 12 bis 14 pro Kind bis Schulende. Lohnt sich dafür der ganze Aufwand und Wirbel?

Eindeutig ja. Es geht nicht darum, die Wissensvermittlung zu akzentuieren, wir müssen uns von der Vorstellung lösen, dass wir jetzt in den verbleibenden Wochen den Lehrplan im Eilzugstempo durchbringen. Darauf kommt es nicht an. Ich sagte auch, keine Schularbeiten mehr und dergleichen. Es kommt drauf an, die Gemeinschaft zu erleben. Über das Geschehene zu reflektieren. Das Schuljahr gut abzuschließen und gestärkt ins neue Schuljahr überzugehen.

Manche Familien mit mehreren Kindern sind sehr unglücklich darüber, dass die Kinder teils zu völlig unterschiedlichen Tagen Schule haben oder daheimbleiben müssen. Was sagen Sie denen?

Das betrifft wenige Fälle, und ich sage den Eltern auch, die sollen sich bitte melden, bei uns und bei den Bildungsdirektionen. Da greifen wir ein, denn das wäre sonst ein Unsinn, der da passiert.

Die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder in den Volksschulen die Hygieneregeln immer einhalten ist doch eher gering. Halten Sie das grundsätzlich für ein Problem?

Nein, das ist ein Fall der neuen Normalität. Es wird ja auch eine Rauferei am Gang geben, und Dinge werden von einen Kind zum anderen gereicht. Die Lehrer werden einschreiten und sagen, bitte Abstand wahren. Das wird schon alles passieren, ich denke aber, da sollten wir Vertrauen haben in die Klugheit der Lehrerinnen und Lehrer und letztlich haben auch die Kinder mitbekommen, was los ist, und haben auch Respekt vor der Situation. Ich war selbst kürzlich in einer Schule bei der Maturavorbereitung. Da herrscht eine neue Art von Respekt, alle kommen mit Masken und passen auf.

Sollte es einen Infektionsfall an einer Schule geben, was passiert dann?

Da haben wir einen klaren Plan im Fall des Auftretens von Infektionen in Schulen. Die Gesundheitsbehörden vor Ort sind zu verständigen, dann die Testung und bei bestätigter Infektion eine Quarantäne von Personen mit der höchsten Kontaktintensität. Der Plan sieht nicht die generelle Schulschließung vor, sondern eine Fokussierung und Konzentration auf jene, die die Infektion mitgebracht haben und deren unmittelbaren Umfeld. Bei einer Schule mit tausend Schülern macht es bei einem Infektionsfall ja keinen Sinn, alle Schüler in Quarantäne zu schicken.

Für die Kindergärten sind sie als Bundesminister nicht zuständig, aber Eltern von Kindergartenkinder wurden in der Öffnungs-Diskussion eigentlich allein gelassen. Wie wichtig ist der Kindergarten für Sie?

Für mich ist es die erste Bildungseinrichtung in unserem Bildungsbogen. Und ich finde es schade, dass wir im Zusammenhang mit den Kindergärten eigentlich nur über die Betreuungsfunktion gesprochen haben und nicht über dessen Bedeutung für den Spracherwerb und die Entwicklung der Kinder.

Grundsätzlich ist der Kindergarten in der Kompetenz der Länder. Haben Sie daraus was gelernt?

Eine Lektion, die wir reflektieren müssen, ist das Verhältnis von Bund und Land speziell in Krisensituationen. Dass wir zu einer abgestimmteren Vorgehensweise beim Kindergarten kommen müssen, ist evident. Sowohl hinsichtlich der Qualitätsstandards, aber auch bei Fragen wie der Gruppengröße.