Tausende werden zu Corona-Massentests gebeten

Erst zum zweiten Mal nach dem Paznauntal und dem Skiort Ischgl kommt es in Österreich zu einem Corona-Massentest. Am kommenden Wochenende wird ein solcher flächendeckender Covid-19-Antikörper-Test in Reichenau an der Rax in Niederösterreich abgehalten. Die Gemeinde galt Ende März mit mehr als 260 Personen in häuslicher Quarantäne als Corona-Hotspot. Um auch für wissenschaftliche Zwecke den Grad der Durchseuchung in der Region festzustellen, sind Samstag und Sonntag insgesamt 2.500 Hauptwohnsitzer dringend aufgefordert, zum kostenlosen Screening in den jeweiligen Wahlsprengeln zu erscheinen.