Platter nach Ischgl-Debakel: "Ihr könnt in Ruhe nach Tirol kommen"

"Wir in Tirol vertreten schon die Meinung, dass mal alle Mitarbeiter durchgetestet werden sollen. Und dann, wenn irgendein Anlassfall gegeben ist, sofort reagiert werden kann", erklärte Platter. Dazu sollen auch die Testkapazitäten ausgebaut werden. Den Gästen wolle man sagen können: "Ihr könnt in Ruhe nach Tirol kommen, Urlaub machen, weil wir jede Vorsorge getroffen haben."

Zuletzt gab es in Tirol mehrere Testreihen in sensiblen Bereichen, wie etwa Altersheimen. Derzeit sind die Pädagogen im Land an der Reihe. Bei einem Massentest in der Privatwirtschaft stellt sich freilich die Frage nach der Finanzierung.

Offene Kostenfrage

Auf die Kostenfrage angesprochen meinte Platter: "Da sind wir in Abklärung mit dem Bund. Ich meine schon, es lohnt sich, hier Geld in die Hand zu nehmen, wenn wir sagen, die Gesundheitslage unserer Gäste, unserer Mitarbeiter ist uns das wichtigste. Das ist auch für die Bewerbung des Tourismus in Tirol von besonderer Bedeutung."