Kitzloch-Chef: "Après-Ski ist sicher nicht tot"

Der junge Wirt stellt sich, anders als seine Kollegen im Ort, bewusst den Fragen der Medien. Die sind in Ischgl alles andere als gerne gesehen. „Kaum offen und schon ist die Presse da“, wird das KURIER-Team am Tag eins nach der Sperre von einem Einheimischen begrüßt. Andere schütteln den Kopf oder sparen nicht mit bösen Blicken.

Sonst als „Ballermann der Alpen“ bekannt, wurde Ischgl in den vergangenen Wochen als „ Wuhan Europas“ bezeichnet. Laut neuesten Zahlen der AGES haben sich in und um Ischgl im „Cluster S“, zu dem auch St. Anton am Arlberg gehört, 825 von bislang rund 2.000 ausgewerteten Coronafällen in Österreich infiziert bzw. wurden von Heimkehrern angesteckt.