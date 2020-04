Platter zu Ischgl: "Es muss eine tiefgreifende Analyse geben"

"Vorweg etwas zu sagen, wäre falsch"

Angesprochen auf Ischgl, die dort passierten Fehler und mögliche personelle Konsequenzen meinte Platter: "Man muss sich das jetzt ganz genau anschauen. Mit dem Wissen von damals hat man das Menschenmögliche getan, um die Lage in den Griff zu bekommen. Wir waren die Ersten, die die Lokale und Skipisten geschlossen und die Wintersaison beendet haben." Der Gästewechsel sei nicht zugelassen worden, wovon auch die anderen Bundesländer profitiert hätten.

"Aber natürlich: Mit dem Wissen von heute würde man das eine oder andere anders machen. Da muss jetzt eine tiefgreifende Analyse stattfinden, von Experten, die sich die ganze Situation ansehen", so der Landeshauptmann weiter. Was Platter anders machen würde, wollte er dabei nicht ausführen. "Diese Analyse müssen die Experten vornehmen. Jetzt schon vorweg etwas zu sagen wäre falsch. Und ich dränge auch darauf, dass man sich ganz genau ansieht: Was war richtig und was nicht. Damit wir uns für die Zukunft rüsten können, um so eine Krise besser zu bewältigen."