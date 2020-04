Corona-Hotspot Ischgl wird für Forscher ab heute zum Testlabor

Im Laufe der Woche muss die Lage neu bewertet werden. Nähere Informationen dazu sind von einer Pressekonferenz der Landesregierung am Dienstagnachmittag zu erwarten.

Fix ist bereits: Die von der MedUni Innsbruck Ende März angekündigte Antikörpertests in Ischgl laufen nun tatsächlich an. Wie Dorothee von Laer, Direktorin der Sektion für Virologie, auf Anfrage bestätigt, sollen die dafür notwendigen Blutabnahmen am heutigen Dienstag beginnen.

Hinweise auf Immunität

Anders als mit den PCR-Tests, die Gewissheit geben, wer akut am Coronavirus erkrankt ist, sollen Antikörpertests Aufschluss darüber geben, wer die Erkrankung bereits hinter sich hat. Das ermöglicht Rückschlüsse auf die Dunkelziffer bei Corona-Fällen und somit auch auf eine mögliche Immunität innerhalb der Bevölkerung.