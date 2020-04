Spitzenreiter Paznaun: Die Suche nach Österreichs Corona-Herden

Ursprung der meisten Corona-Infektionen in Österreich ist nach wie vor die Region Paznaun. Etwa 41 Prozent der bestätigten Fälle haben sich in den Tiroler Skigebieten angesteckt – oder bei Urlaubern, die von dort heimgekehrt sind.

Das zeigen neue Daten der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES). Die Agentur untersucht für das Gesundheitsministerium, wie sich Personen wann und wo mit dem Coronavirus angesteckt haben.

Für die Untersuchung wird der Ansteckungsverlauf von Infizierten mit standardisierten Fragebögen rekonstruiert. Diese Daten werden analysiert, ausgewertet und täglich in "Reports" an das Gesundheitsministerium gemeldet.

"Cluster S"

In 2.018 von 14.839 bestätigten Fällen (Stand: 21.04.) konnte die AGES bisher die sogenannte Infektionskette rekonstruieren: Also wann, wo und wie sich eine Person infiziert hat. Auf diesem Weg identifiziert die AGES sogenannte " Cluster". Das sind Orte oder Regionen, an denen die Infektion ihren Ausgangspunkt hat. "Jedes Cluster ist wie ein einzelner Ausbruch zu bearbeiten", sagt ein Sprecher der AGES dem KURIER.

Ziel der Auswertung ist es, einzelne Cluster später miteinander verbinden zu können. Wie die Entwicklung sogenannter "Transmissionsketten", die in Cluster zusammengefasst werden, aussieht, sehen Sie in folgender Grafik zu " Cluster A". Der Corona-Herd war in diesem Fall eine in Wien registrierte Person, die sich bei einer Italien-Reise angesteckt haben dürfte. Die Infektion führte zu 60 weiteren Infektionen: