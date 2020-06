Neuer Cluster in Stockerau - NÖ mit höchster Zuwachsrate aller Länder

Die Interpretationen müssten immer auch in Zusammenschau mit der epidemiologischen Kurve erfolgen, hob die AGES hervor. Eine Annäherung der effektiven Reproduktionszahl an 1,0 bedeutet eine gleichbleibende Anzahl an neu auftretenden Fällen pro Tag. Dies gibt jedoch keine Information, auf welchem Niveau sich die Inzidenz (Zahl der Neuerkrankungen) der Covid-19-Fälle befindet. Diese lag in Österreich in den vergangen Wochen meist im niedrigen zweistelligen Bereich pro Tag.

In absoluten Zahlen leben die meisten Erkrankten nach wie vor in Wien. Von 419 bestätigten, aktiven Corona-Infektionen in Österreich entfallen 286 auf die Bundeshauptstadt, Niederösterreich folgt mit 71 Erkrankten auf Platz zwei. In Oberösterreich sind 34 Menschen infiziert, in den übrigen Bundesländern liegt die Zahl der aktuell Erkrankten im einstelligen Bereich.