Corona: Gros der Neuinfektionen in Wien

16.968 Menschen in Österreich sind seit Beginn der Corona-Epidemie im Land positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden. 672 Tote gab es seitdem im Zusammenhang mit Covid-19, 15.839 vormals Erkrankte gelten als wieder genesen, berichtete das Innenministerium am Montag (Stand 9.30 Uhr). Das Gros der Neuinfektionen verbucht Wien, wo über das Wochenende insgesamt 61 Menschen positiv getestet wurden.

Die Entwicklung in der Bundeshauptstadt mit 61 Neuinfektionen seit Samstagfrüh lässt sich laut einem Sprecher des medizinischen Krisenstabs der Stadt auf familien-interne Ansteckungen zurückführen. Eine größere Cluster-Bildung gebe es nicht.

Auswirkungen von Groß-Demo noch unklar

Beobachten will man allerdings in den kommenden Tagen, ob es zu Auffälligkeiten im Zusammenhang mit der Anti-Rassismus-Demo am vergangenen Donnerstag kommt. Daran hatten 50.000 Menschen teilgenommen, wobei der Mindestabstand bzw. die Maskenpflicht teils nicht eingehalten wurden. Für einen etwaigen Niederschlag in der Virus-Statistik ist es aber noch zu früh.