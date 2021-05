Immobilieninvestoren erwarten am österreichischen Markt nach Rückgängen im Coronajahr 2020 für heuer höhere Renditen, vor allem in den Bereichen Hotel und Einzelhandel, aber auch bei Büros, wie aus einer Studie des Beraters PwC hervorgeht. „Aufgrund der geringen Fertigstellungsleistung im Bürosegment in Österreich ist für 2021 ein Rendite-Anstieg zu erwarten“, so Peter Fischer, Real Estate Leader bei PwC Österreich. „Auch in den Sektoren Hotel und Einzelhandel, die besonders stark von der Corona Krise betroffen sind, kommt es zu kräftigen Rendite-Anstiegen. In beiden Assetklassen fanden 2020 kaum Transaktionen statt, das Investitionsvolumen halbierte sich nahezu.“ Der Homeoffice-Trend wird die Nachfrage nach Büroimmobilien kurzfristig weiter bremsen. Es sei aber nicht zu erwarten, dass leer stehende Büros in Wohnräume umfunktioniert werden. Langfristig dürfte die Nachfrage nach einem separaten Arbeitsraum in Privathäusern steigen. Weiters sollte es zu einer Verlagerung von Wohnraum aus der Stadt in Vororte, zu einer beschleunigten Digitalisierung sowie einer verstärkten Nutzung von Büroflächen für Gemeinschaftsräume kommen.