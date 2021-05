Einfamilienhaus und Eigentumswohnung: Wo wohnen noch leistbar ist

„Unser größter Traum ging in Erfüllung, als wir damals unterschrieben haben. Unsere Familie konnte endlich beginnen zu wachsen und Wurzeln schlagen.“ Mit diesen Worten erinnern sich Sabrina und Thomas B. daran, wie sie vor knapp fünfzehn Jahren ihr Haus in Niederösterreich gekauft haben. Auf 135 Quadratmetern Wohnfläche leben die beiden seither so, wie es für viele die Idealvorstellung ist: Mit zwei Kindern, dem Terrier Hansi und kleinem Garten. „Es war befreiend, keine Miete mehr zahlen zu müssen und unsere Eigentum nach eigenen Vorstellungen zu gestalten. Keine direkten Nachbarn, die sich vom Babygeschrei oder lauter Musik gestört fühlen könnten“, erzählt Thomas und gibt zu: „Inzwischen könnten wir uns ein ähnliches Haus aber gar nicht mehr leisten, rundherum sind die Preise gestiegen und gestiegen.“

Das belegt auch die Datenlage. Um fast 80 Prozent haben sich Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen in Österreich in den vergangenen 10 Jahren verteuert. Was die Statistik Austria in nüchterne Zahlen gießt, spüren junge Familien hautnah auf der Suche nach dem Wunschdomizil.

Alexander Bosak von Exploreal beschäftigt sich seit 2017 mit Preisbeobachtungen und nennt ein Beispiel, das diese Entwicklung veranschaulicht: „Eine Neubauwohnung im 20. Bezirk kam 2017 noch auf rund 4.580 Euro pro Quadratmeter. Eine gerade fertiggestellte Wohnung in ähnlicher Lage kommt heute bereits auf 5.630 Euro. Doch es gibt auch Lagen in Wien , welche die Preisrallye nicht mitgemacht haben. Alexander Bosak: „Leistbares Wohnen ist in Wien und Niederösterreich natürlich relativ zu sehen, da es hier viele gemeinnützige Projekte gibt – die alle günstiger sind als der Privatmarkt. Doch zum Beispiel im 23. Bezirk kostet eine Eigentumswohnung rund 3.950 Euro pro Quadratmeter im Neubau mit Loggia, ein Vergleichsobjekt aus dem Jahr 2018 ist auf 3.875 Euro gekommen.“ Hier haben sich die Kaufpreise also nur geringfügig verändert.