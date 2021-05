Urlaub an der Koch-Insel: Innovationen und Trends für die Küche

Hier findet die magische Verwandlung von Lebensmitteln in kulinarische Höhepunkte statt. Hier beginnen unsere Tage mit dem ersten Kaffee und meist enden sie auch hier, nach getaner Arbeit bei einem guten Gespräch. Nicht selten wurden in ihr die besten Partys gefeiert. Seit einigen Monaten aber hat sich der Anspruch an die Küche geändert. Immerhin verbringen wir mehr Zeit hier, als je zuvor. Ohne die Möglichkeit, mittags in der Kantine zu speisen oder den Tag beim Italiener ausklingen zu lassen, muss die Küche ganz schön viel abfangen. „Manche bestehenden Küchengeräte waren gar nicht auf diesen enormen Einsatz ausgerichtet. Da gab es im vergangenen Jahr einiges auszutauschen“, verrät Dan Badstuber, Geschäftsführer von Johan Natur Design Wohnen in der Wiener Zollergasse. „Viele haben die Zeit genutzt, um ihre Wohnräume zu verschönern und ihre Küchen zu adaptieren“, so der Wohnexperte. Auch Tischlermeister Josef Prödl bestätigt scherzhaft: „Statt in den Urlaub zu fliegen haben viele Leute in eine Koch-Insel investiert. Küchen sind nach wie vor ein zentrales Thema im Wohnraum.“