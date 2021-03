Expertin verrät: So gelingt Ordnung im Home Office

„Wenn Haus und Verstand von zu vielen Dingen bestimmt werden, kann uns die Zeit im eigenen Zuhause stressen. Wer einfache Ordnungsroutinen kennt und sie in sein Leben etabliert, schafft eine gute Basis, um jeden Tag einen ruhigen Rückzugsort zu kreieren", so der vielversprechende Einstieg von Denise Colquhoun, alias Fräulein Ordnung, in ihrem neuen Buch. „Homeoffice. Besser arbeiten, freier leben“ kommt zur rechten Zeit. Wo der halbe Planet im heimeligen Homeschooling und Homeoffice zu versinken droht, klingt das Versprechen nach leichterem, freieren Leben wie die Aussicht auf ein Dasein im Schlaraffenland.

Am Anfang steht das Entrümpeln und allgemeines Ordnung schaffen. Sprich, alle Ablenkungen entfernen. In einem Marie-Kondo-haften Umfeld ist es leichter, die Gedanken zu fokussieren. Wer würde sich schließlich nicht vom Wäscheberg rufen lassen, bevor er die Deadline für eine Abgabe einhält? Durch Routinen lässt sich der Alltag besser strukturieren, weiß die Autorin.