Zum Reinhören: Immo Podcast Empfehlungen

Interior Designer erzählen

Sehr amerikanisch aber abwechslungsreich geht es im Podcast „How to decorate“ zu. Wie der Name sagt, steht die Inneneinrichtung im Fokus. In jeder Episode ist ein anderer Experte zu Gast, vom Interior Designern bis zum Möbelbauer, Fotografen oder Architekten. Mal geht es um die richtige Farbauswahl, mal dreht sich alles um den speziellen Stil eines Landes. Oft steht ein spezieller Raum im Mittelpunkt und nebenbei erfährt man auch noch privates über Design-Größen wie Jonathan Adler. In den mittlerweile über 180 Episoden wird jeder fündig, der sich bei der Wohnraumgestaltung inspirieren lassen möchte.