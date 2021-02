Alle zwei Jahre im April werden die Richtwertmieten an die Inflation angepasst, die Mieten steigen also. Heuer soll diese gesetzlich geregelte Indexanpassung coronabedingt aber ausgesetzt werden. Sowohl die SPÖ als auch die Regierungsparteien werden sich in der morgigen Nationalratssitzung dafür aussprechen.

Die erwartete Indexanpassung von 3,01 Prozent würde laut einer Rechnung der SPÖ den Richtwert für die Miete in Wien von 5,81 auf 5,98 Euro pro Quadratmeter steigen lassen.