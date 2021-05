Im Durchschnitt lag die jährliche Preissteigerung in den vergangenen 10 Jahren bei österreichweit +5,3 Prozent, von 2019 auf 2020 jedoch bei +10,1 Prozent. Am teuersten ist Innsbruck als Landeshauptstadt (1.228.811 Euro) und Kitzbühel als Bezirk (1.598.441 Euro). Zu günstigeren, zweistelligen Millionenbeträgen wird man hier Hausbesitzer: In Zwettl, Gmünd und Waidhofen/Thaya. In nobleren Wohngegenden zahlt man deutlich mehr (Grafik). In Wien-Donaustadt kostete ein Einfamilienhaus 568.101 Euro, in Liesing 610.760, Floridsdorf 668.416 und Hietzing 838.890 Euro. Ebenfalls hochpreisig kauft man im Ländle mit durchschnittlich 526.342 Euro.