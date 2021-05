Betriebskosten und Befristungen

Die richtigen Fragen an den Makler zu stellen ist ein wesentlicher Punkt bei der Besichtigung, so Hanel-Torsch: „Fragen zum Haus, zur Infrastruktur und zu Nachbarn – aber auch, wie sich der Mietzins zusammensetzt und wer für die Erhaltung der Wohnung zuständig ist. Man sollte auch fragen, wann die Therme das letzte Mal gewartet wurde und wie der Elektrobefund aussieht.“ Und Walter Rosifka gibt zu bedenken: „Fragen Sie unbedingt, welche Wärmeversorgung die Wohnung hat. In letzter zeit häufen sich Fälle, in denen man überteuerte Energieversorgungsverträge mit“kaufen“ muss. Sich die letzte Betriebskostenabrechnung der Wohnung zeigen zu lassen, schützt vor Überraschungen.“ Gerade wenn die angegebenen Hausbetriebskosten verdächtig gering sind, ist Vorsicht geboten. Bei der ersten Jahresabrechnung nach Bezug könnte das böse Erwachen lauern. „Hinterfragen Sie, wofür die Kosten verwendet werden. Für den Mieter kann es von Vorteil sein, sich überhaupt auf einen Pauschalmietzins zu einigen,“ so Rosifka.