Darauf sollte man achten, wenn Hund oder Katze ins Haus einziehen

Wenn ein Hund oder eine Katze in die eigenen vier Wände einzieht, ist das eine große Bereicherung. Es bedeutet jedoch auch, Verantwortung zu übernehmen.

Haustiere in der Wohnung

Denn ganz egal, ob großes Haus mit Garten oder kleine Wohnung in der Stadt – das Zuhause muss (tier)sicher gemacht werden. Ines Kmenta-Tasmali ist Tierärztin in Wien und weiß, was im Alltag alles passieren kann, wenn man nicht aufpasst: „Bevor eine Katze in die Wohnung einzieht, muss man unbedingt den Balkon mit einem Katzennetz sichern. Wenn man Kippfenster hat, sollte man darauf verzichten, diese zu kippen.“ Wenn nämlich eine Katze versucht, durch das gekippte Fenster durchzuschlüpfen, ist die Gefahr groß, dass sie dabei stecken bleibt und verletzt wird.

Hundewelpen

Aber auch beim Einzug eines Hundewelpen lauern Gefahren im Haus, die man rechtzeitig erkennen und ausschalten sollte. „Vorsicht vor Bällen oder anderen Spielsachen, die herumliegen und leicht anzubeißen sind: Hundewelpen könnten etwas davon verschlucken.“ Außerdem sind für einen Hund „Rückzugsorte“ in der Wohnung besonders wichtig. Das weiß auch Eva Persy von der Tierschutz Ombudsstelle in Wien: „Hunde brauchen definierte Rückzugsorte, sozusagen ein „Leo“ für den Hund. Dort darf man ihn dann auch nicht stören. Das kann auch ein eigenes Zimmer sein, in das der Hund sich zurückzieht, wenn er Ruhe braucht. Hunde schlafen durchschnittlich 17 Stunden am Tag und das sollte man ihnen auch gönnen.“

Regeln für Hauskatzen

Natürlich ist für den Hund neben dem Schlaf auch der Auslauf wichtig. „Man muss mit dem Hund regelmäßig Gassi gehen und ihm die Chance geben, mit anderen Hunden zu spielen“, erklärt Kmenta-Tasmali. Mit Katzen muss man nicht raus gehen, sie erkunden gerne selbst die Wohnung. Damit dabei nichts passiert, empfiehlt die Tierärztin: „Herdplatten, die sich bei Berührungen einschalten, sollte man sichern. Und keine giftigen Pflanzen in der Wohnung haben. Katzen könnten daran schlecken, weil das ihrem natürlichen Instinkt entspricht.“ Was vielleicht noch nicht ausreichend bekannt ist: „Wohnungskatzen muss man Katzengras anbieten“, so Persy, weil das wichtig für die Verdauung der Stubentiger ist. Außerdem freuen sich Katzen über einen Kratzbaum, der „am besten vor dem Fenster steht und oben eine Plattform zum Hinlegen hat.

Informationen einholen

Denn Katzen wollen gern einen Überblick haben“, erklärt Persy. Egal ob Hund oder Katze bei ihnen einziehen, in jedem Fall sollten Sie sich ausgiebig informieren, um das passende Tier für sich zu finden. Denn mit der Anschaffung eines Haustieres übernimmt man Verantwortung für ein Lebewesen. Außerdem sollte man vorab einen Blick in die Hausordnung werfen oder direkt mit der Hausverwaltung klären, welche Haustiere in der Wohnung erlaubt sind.