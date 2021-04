So wird der Balkon zur Wohlfühloase

Lotte Coers zeigt in ihrem Ratgeber „Balkon: Einrichten, Pflanzen, Genießen“, welche Pflanzen sich für welchen Balkon eigenen. Für den südlich gelegenen Balkon eigenen sich Pflanzen, die einerseits viel Sonne mögen, andererseits auch Trockenheit standhalten. Denn: Der Trend zu mehr Grün in der Stadt ist auch hierzulande angekommen. Auf Balkonen, wo früher nur Wäsche getrocknet oder Gerümpel gelagert wurde, sprießt es an allen Ecken und Enden.

Diese Pflanzen wachsen hier

Generell empfiehlt die Autorin folgende Pflanzen für den Balkonkasten: Knollen-Platterbse, Glockenblume, Mariendistel, Johanniskraut, Zypressen-Wolfmilch, Strand-Grasnelke, Färberkamille, Windblumen-Königskerze, Luzerne und Purpur-Bocksbart. Wer umweltbewusst denkt, sammelt Regenwasser in einem Behälter und gießt damit seine Pflanzen. Ein kleiner Kompostbehälter hilft dabei, organisches Material (Küchen- und Gartenabfälle) wieder in Erde zu verwandeln.

Bienen anlocken

Inzwischen leben auch viele Bienenvölker in der Stadt, weil der Artenreichtum in der Stadt häufig größer ist als am Land, aufgrund der Monokulturen in der Landwirtschaft. Wer blühende Pflanzen setzt, liefert den Bienen dadurch Nahrung – und sorgt gleichzeitig dafür, dass die Blüten bestäubt werden.

Gemütlicher Boden: Holz oder Fliesen?