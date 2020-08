Neue Panier für das Lokal Figlmüller

Die Nummern 4 und 6 werden durch neu geschaffene Durchbrüche verbunden. Sie lenken den Blick und schaffen Sichtverbindungen. Abgeschrägte Seitenflächen lassen die Durchblicke in den angrenzenden Raum wie Bilder an der Wand wirken. Für fließende Übergänge wurden Bänke, Wand- und Deckenanschlüsse abgerundet und durch Verkleidung mit Fliesen im typischen Figlmüller-Grün hervorgehoben. Das bestehende Prinzip des Doppelstocks setzt sich fort: Auch im neuen Bereich wurde eine Galerie eingezogen. Bernard: „Es sollte keine Trennung zwischen Alt und Neu geben. Wir wollten die Teile so verbinden, als wären sie immer schon da gewesen.“ Mit der Raumgestaltung führen die Architekten die Geschichte in die Gegenwart: „Jedes alteingesessene Wirtshaus ist eine Art Patchwork – was wie ein Fehler, eine Abweichung wirkt, ist tatsächlich Teil der besonderen Atmosphäre. In diesem Sinne war es uns wichtig, das Patchwork zum Konzept zu machen“, sagt Bernard.

In Grün gehalten