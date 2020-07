Balkon: Dranhängen und abhängen

Gemütliche Loungemöbel und ein funktionaler Essbereich? Kleinbalkonbesitzer müssen sich entscheiden – denn selten ist für beides Platz. Besonders in gründerzeitlich geprägten Vierteln sind Balkone rar - und wenn vorhanden, dann ziemlich klein. Zumindest 2x3 Meter sollten es sein, damit ein Balkon gut nutzbar ist und genügend Freifläche bietet.

Balkon nachträglich anbauen

Viele Altbaubewohner stehen aber ohnehin vor einem ganz anderen Problem: Sie haben nämlich gar keinen Balkon. In Form einfacher Plattformen können diese zwar an Gebäude angebaut werden. „Aber entweder sind sie klein oder kragen weit aus und werfen einen tiefen Schatten“, sagt Architekt Caspar Nikolaus Stützle. Das nimmt dem Nachbar darunter die rare und begehrte Wintersonne – was spätestens dann zum Problem wird, wenn genau dieser dem Balkonanbau zustimmen soll, es aber nicht tut.

Freiraum und Begrünung