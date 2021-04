Per Swipe zum Kunst-Match: Tindern für Kunstliebhaber

Die Idee zur Online-Galerie Return on Art entstand eigentlich aus einer Frustration heraus. Amir Akta hatte mit dem Thema Kunst gar nichts zu tun, wie er im Interview erzählt: „Ich studierte IBWL in London und war auf Instagram aktiv. Als ein Freund der Familie, ein Künstler, Hilfe in der Vermarktung brauchte, dachte ich, ich hätte genug Marketingkompetenz. Dem war leider nicht so. Kunst ließ sich nicht so einfach über Instagram verkaufen.“ Anstatt sich geschlagen zu geben, entwickelte Akta jedoch eine Leidenschaft für das Thema und widmete seine Bachelor-Arbeit der Frage nach nötigen Innovationen im Kunstbereich. „Mich beschäftigte vor allem: Warum ist es so schwer, als junger Mensch überhaupt Kunst zu kaufen? Dadurch habe ich eine Marktlücke für mich entdeckt“, erzählt der Wiener.