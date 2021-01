Instagram-Trend: Kunstvolle Wände

Geht es um die Gestaltung der eigenen vier Wände fühlen sich viele rasch überfordert. So viele Möglichkeiten, so viele Stile, so hohe Kosten! Dabei kann es mit wenigen Handgriffen gelingen, einen vielleicht langweiligen Raum in einen stylischen Interior-Traum zu verwandeln: Mit sehr individuell gestalteten Bildergalerien! sogenannt Art Walls stehen gerade hoch im Kurs, was auch die Fülle an Anbietern gerahmter Kunstdrucke im Internet belegt. Während man sich bei Anbietern wie Wall-Art, Desenio, Posterstore und vielen anderen einfach aus einem riesigen Fundus an Motiven und Größen bedienen kann, können zusätzlich eigene Schnappschüsse und Bilder ein stimmiges Gesamtbild ergeben.