Johannes Baar-Baarenfels über Architektur mit Mehrwert

Was macht den Reiz aus, an etwas Bestehendem, Alten zu arbeiten und daraus etwas Neues zu schaffen?

Im Prinzip ist für einen Architekten der Neubau natürlich spannender. Weil man will sich ja ganzheitlich ausdrücken. Das gilt auch für mich. Im Zuge meiner Laufbahn hatte ich aber die Chance, das Palais Rasumofsky umzubauen. Und diese Herausforderung hat viel in Gang gebracht. Wir haben uns mit dem Denkmalschutz auseinandergesetzt. Die Ambition war, die nichtauthentischen Teile der Nachkriegszeit zu entfernen und gemäß den wahren Prinzipien des Denkmalschutzes authentisch zu ersetzen. Der bedeutet nämlich nicht das Nachahmen von Geschichte. Das wäre ja Verfälschung und würde einer Disney-World-Interpretation gleich kommen. Sondern Altes mit der höchsten Qualität, die die heutige Zeit hergibt, in ein positives Verhältnis zu bringen. Damit ist die Bedeutung dieses historischen Gebäudes erhalten und das auch für die nächsten zweihundert Jahre. Für den Umbau erhielten wir 2013 den World Architecture Festival Award in Singapur.

Wie sieht es preislich aus: Ist Renovieren vergleichbar mit Neubauen?

Das Umbauen des Altbaus kann fast gleich teuer sein, Renovieren könnte günstiger sein, wenn der Zustand es erlaubt. Aber dann bewegt man auch nicht so viel. Der wirkliche Umbau, wo es um die Substanz geht, da kann man auf jeden Fall mit dem Neubaupreis rechnen. Ergibt aber natürlich Einschränkungen und ist auch mühsamer. Da muss man abwägen: Hat das Objekt einen kulturellen, persönlichen oder bauhistorischen Wert?