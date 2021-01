Ferien im Eigenheim: Eine Marktanalyse

Ferienhäuser- und wohnungen, Chalets und Wochenendhäuser stehen spätestens seit dem ersten Lockdown im vergangenen Jahr hoch im Kurs. Die Österreicher möchten auf Nummer sicher gehen und ihren Urlaub im Inland verbringen. Am liebsten im eigenen Heim. Doch was bekommt man derzeit auf dem Immobilienmarkt für sein Geld? Schon bei der Recherche fällt auf, dass man gerade für beliebte Urlaubsregionen wie Kitzbühel, Zell am See oder Velden am Wörthersee tief in den Geldbeutel greifen muss.

Die teuersten Skigebiete

Das bestätigt auch ein aktuelles Ranking des Maklerunternehmens Engel & Völkers. Hier wurden die teuersten Skigebiete 2020 weltweit bewertet. Österreich belegt den dritten Platz. Für eine exklusive Lage in Kitzbühel bezahlt man bis zu 25.000 Euro pro Quadratmeter. Das können sich nur ganz wenige leisten. Peter Marschall, Geschäftsführer von Marschall Immobilien, stellt fest: „Die Nachfrage nach Ferienhäusern in Österreich ist groß. Die Preise sind je nach Lage zwischen fünf und zehn Prozent gestiegen.“

Objekte in ganz Österreich begehrt

Interessant ist auch, dass mittlerweile nicht mehr nur Kärnten, Salzburg und Tirol stark nachgefragt sind, sondern Objekte in ganz Österreich. „Vom Neusiedler See übers Waldviertel bis hin zu den Seegebieten in Kärnten, Oberösterreich und Salzburg“, sagt Marschall. In bestimmten Lagen sind die Kaufpreise jedoch im Vergleich noch relativ günstig. So zahlt man etwa in Neusiedl am See für den Quadratmeter im Durchschnitt 3.400 Euro und im Waldviertel in Niederösterreich durchschnittlich 3.300 Euro.

Hohe Nachfrage

Die Nachfrage nach Ferienhäusern in Österreich ist mittlerweile deutlich höher als das Angebot. Peter Marschall: „Überall dort, wo es geht und noch freie Flächen sind, wird gebaut. Besonders im Salzkammergut, in Kärnten am Wörthersee und in Kitzbühel.“ Ein guter Moment, um sich das Angebot genauer anzusehen. Schöne Ferien- und Wochenendhäuser in ganz Österreich hat der IMMO KURIER in verschiedenen Preiskategorien auf folgenden Seiten recherchiert.