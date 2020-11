Ein Blick auf den Immobilienmarkt - wie geht’s weiter?

Inevestitionen in Betongold

Nach wie vor ist viel Geld da, das veranlagt werden will, am liebsten in sichere Sachwerte, also Betongold. Gleichzeitig wird für den Kauf, die Einrichtung oder die Sanierung viel Geld aufgenommen, das zeigt die Entwicklung der Wohnbaukredite. Heuer bis einschließlich September wurden Wohnbaukredite im Ausmaß von 17,2 Milliarden Euro aufgenommen.

Das ist ein Plus von rund 16 Prozent im Vergleich zu 2019, geht aus aktuellen Zahlen der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) hervor. Die Zinsentwicklung unterstützt diesen Trend zum Investment in Immobilien, die Finanzierungskonditionen sind sehr günstig. Konkret liegen die Hypothekarzinsen derzeit laut Raiffeisen-Experten bei 1 bis 1,75 Prozent – und auf diesem Niveau werden sie laut Europäische Zentralbank (EZB) auch bleiben. Denn steigende Leitzinsen sind in weite Ferne gerückt.