Eigenheimweh - 2020 macht das Haus zum Objekt der Begierde

Preise steigen

Außerhalb Wiens – hier waren vor allem Einfamilienhäuser gefragt – war es ein Preisanstieg in der Höhe von 6,8 Prozent, nach einem Plus von 2,8 Prozent im Vorjahr. Auch in Wien wurden Einfamilienhäuser deutlich teurer, sie bilden aber nur einen kleinen Teil des Marktes. Die Nachfrage übersteigt das Angebot bei Weitem, weil viele Verkäufer sind verunsichert und bringen ihre Objekte derzeit nicht auf den Markt.

Auf den Markt kommen vor allem Objekte aus Verlassenschaften, wenn die Erben das Haus nicht selbst brauchen, Scheidungshäuser sowie Objekte, bei denen der Bedarf wegfällt, weil die Bewohner etwa ins Seniorenheim ziehen.

Preislich wechseln durchschnittlich große Häuser im Raum St. Pölten, um ein Preisbeispiel zu nennen, um bis zu 400.000 Euro den Besitzer, beziffert Edlauer.

Speckgürtel dehnt sich aus

Da der Markt im Umfeld von Wien praktisch leer gefegt ist, dehnt sich der Speckgürtel zunehmend weiter aus – der Suchradius der Kaufinteressenten – es sind in erster Linie Familien – wird größer. Das hat auch damit zu tun, dass die öffentliche Anbindung besser geworden ist. „Durch die Westbahn und die A5 rücken Orte wie Waidhofen an der Ybbs, Waidhofen an der Thaya und Hainburg stärker in den Fokus von Kaufinteressenten“, sagt Georg Edlauer.