Bauen mit Ziegeln: Die Gewinner des Brick Award

Was Ziegel alles kann, haben 520 Architekturbüros aus 55 Ländern unter Beweis gestellt. Sie haben insgesamt 644 Projekte für den diesjährigen Brick Award eingereicht. Die Wienerberger AG verleiht die „Auszeichnung für herausragende Ziegelarchitektur“ 2020 zum neunten Mal. „Der Brick Award soll Architekten und interessierte Laien gleichermaßen inspirieren, Designkonzepte zu teilen und neue Formen des Bauens zu erforschen“, sagt Heimo Scheuch, Vorstandsvorsitzender Wienerberger.



Der Award ist mit einem Preisgeld von insgesamt 29.500 Euro für Auszeichnungen in fünf Kategorien, einem Grand Prize und einem Special Prize dotiert. Eine internationale Jury hat nun die Gewinner in den Kategorien Feeling at Home (sich Zuhause fühlen), Sharing Public Spaces (geteilter öffentlicher Raum), Living Together (gemeinsam leben), Working Together (gemeinsam arbeiten) und Building Outside the Box (Bauten außerhalb der Norm) präsentiert.

Immo präsentiert zwei der Siegerprojekte.