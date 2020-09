Puristisch oder elegant: Welcher Wohntyp sind Sie?

Zeig mir deine Wohnung und ich sag dir, wer du bist, ist das Mantra von Wohncoaches. Ganz so einfach ist es zwar nicht, dennoch sagen unsere Wohnräume und die Art, wie wir sie einrichten, viel über uns selbst aus. Über den individuellen Lebensstil, über persönliche Werte, Bedürfnisse, Geschmack und teilweise auch Charakter. Da offenbart sich nicht selten der Ordnungsfanatiker oder der Tagträumer, die Minimalistin oder Retro-Anhängerin, der Kosmopolit, das naturbewusste Urgestein, der kreative Stil-Mixer oder die Glamour-Diva.

Bilder von Stilen sammeln, die gefallen

Mit wenigen Mitteln ist heute schon alles machbar. Für jene, die ihre eigenen vier Wände neu einrichten, besteht die Kunst darin, unter den vielen Angeboten den persönlichen Lieblingstrend auszumachen, der auch zur eigenen Persönlichkeit passt. Denn nur dann fühlt man sich daheim wohl. Aber wie geht man am besten vor? Was sollte man sich – abgesehen von der Funktionalität der Räume oder Einrichtungsgegenstände – noch überlege „Wohntypen sind ein Spiegel der Bedürfnisse“, sagt Monica Marti-Sanchis, Expertin für Innenraumgestaltung MMS Raumgestaltung. „Und es gibt hier natürlich auch Mischtypen.“ Sie rät jedem Kunden, sich zunächst zu überlegen: Wie lebe ich jetzt? Was finde ich gut und was ,sitzt’ nicht gut? Raum für Raum. „Dann erstellt man via Internet eine Art Sammlung an Einrichtungsbildern, die man schön findet.“

Der rote Faden

Wer sich diese Fotos ansieht, erkennt einen roten Faden – und den persönlichen Stil. „Danach geht man am besten in einem Gespräch durch, was alle Bilder gemeinsam haben. Oft ist es eine Grundfarbe in der Einrichtung, sind es Materialien oder auch Stimmungen: großzügig, ruhig, gemütlich, einladend, cool oder ordentlich“, so die Einrichtungsberaterin. „Dabei kommen meist sehr genau die Vorlieben und Prioritäten des Menschen heraus. Vieles ist ihnen nämlich gar nicht bewusst – etwa, dass Ordnung – zum Beispiel in Form von geschlossenen Regalen – ihnen Sicherheit gibt oder weniger Energie raubt. Manche sehnen sich nach mehr Kommunikation in der Familie, haben aber keinen großen Esstisch, sondern nur eine Küchenbar mit Hockern.“

Einrichtungsberaterin