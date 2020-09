Vitrahaus vereint Design unter zwölf Dächern

Einen „Häuserhaufen“ nennen die beiden Architekten Jacques Herzog und Pierre de Meuron ihren Entwurf des Vitrahauses am Vitra Campus in Weil am Rhein in Deutschland. Ein Blick (Bild oben) verrät warum: Zwölf Häuserteile schweben wild angeordnet in 15 Metern Höhe.

Das Vitrahaus sollte 2010 der neue Höhepunkt des Campus werden und Café, Besucherzentrum und Flagshipstore vereinen. Weil am Rhein hatte sich bereits zu Europas Hotspot für Design- und Architekturinteressierte entwickelt. Immerhin haben sich dort bereits Größen wie Frank Ghery, Zaha Hadid und Jasper Morrison mit ihren Bauten am Vitra Campus verewigt.

"Urhaus" als Inspirationsquelle

Die beiden Basler Architekten mussten sich also etwas Besonderes einfallen lassen. Dafür haben sie auf die Form des Urhauses zurückgegriffen und sich für Giebeldächer entschieden. Um dem Entwurf mehr Spannung zu verleihen, wurden zwölf Häuserteile bis zu 57 Meter in die Länge gezogen, ineinander gestapelt und die Stirnseiten verglast. Die Fensterfronten bringen Licht in die Räume und bieten Einblicke von Außen.

Zum zehnjährigen Jubiläum wurden nun die Innenräume des Vitrahauses renoviert und umgestaltet. Der „Interior Shop“ ist vom ersten Stock ins Erdgeschoß gezogen. Hier können Interessierte Stoff- und Materialproben sehen, spüren und testen.