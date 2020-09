Stoffhersteller Society Limonta bringt Herbst ins Schlafzimmer

So kuschelig und gemütlich der Herbst auch ist, die Zeit an der frischen Luft, auf der Terrasse oder im Park ist begrenzt und wird – je näher der Winter rückt – immer ungemütlicher. Um dem entgegenzuwirken, hatten die Designer des italienischen Stoffherstellers Society Limonta mit Sitz in Costa Masnaga (Lombardei) eine simple Idee: Die Herbst-Winter-Kollektion sollte die Natur in den Wohnraum, konkret ins Schlaf- und Esszimmer, bringen.

„Der innere Garten“ heißt also die neue Kollektion frei nach dem Motto „der Name ist Programm“. Diesem untergeordnet sind auch die Farben der Natur entnommen. In „Crab“ (Grünton), „Marte“ (Ziegelrot) und „Caramel“ – einem dunklen Karamellgelb (siehe Bild) spiegeln sich die beliebten Herbsttöne auch im Wohnraum wider.

Das Bett nimmt dabei einen besonderen Stellenwert ein. Es wird mit verschiedenen Lagen aus Volumen, Gewebestrukturen und warmen Stoffen aus Naturfaser bezogen und somit in neue Kleider gehüllt.