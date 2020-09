So wird der Garten fit für den Winter

Was also kann man in der Grün-Oase tun?

„Es ist den meisten Menschen gar nicht bewusst, aber jetzt im Herbst ist der perfekte Zeitpunkt, um neue Pflanzen im Garten zu setzen“, erklärt der Gartenexperte Wolfgang Praskac, dessen Gartencenter heuer das 145-jährige Jubiläum feiert.

Warum jetzt einpflanzen? „Oktober, November, ja sogar bis Weihnachten ist die beste Zeit für praktisch alle Gartenpflanzen. Denn wer das jetzt macht, hat in den Baumschulen nicht nur eine große Auswahl, sondern gibt den Pflanzen genügend Zeit“, so Praskac.

Die Pflanzen würden so schon sehr früh, also im Jänner und Februar, beginnen, sich einzuwurzeln. Und dann, so der Garten-Kenner, sind sie stabiler, sie wachsen schneller und man muss weniger gießen.

Keine Erfrierungsgefahr

Außerdem: Es bestehe keine Erfrierungsgefahr, denn „unsere Winter haben sich verändert. Es ist wärmer, es gibt weniger Schnee. Das Winterrisiko existiert nicht“, erklärt Praskac. Damit habe sich auch die Gartensaison verlängert. „Etwa wie in Italien oder Kroatien – in Zukunft sollte man im Garten so arbeiten, wie in diesen Ländern und nicht zu früh beginnen den Garten aufzuräumen und alles zuzuschneiden.“

Trotzdem gilt: Was man vor Weihnachten erledigt, ist gut. So haben die Pflanzen und seine Gärtner Zeit, den Herbst im eigenen Grün zu genießen. Auch Blumenzwiebel sollte man jetzt legen und den Rasen gut düngen, damit dieser gut genährt in den Winter geht.

Das Gras wachse außerdem bis Mitte Oktober, man sollte also nicht zu früh aufhören zu mähen.

Blätter liegen lassen

Und wenn die Blätter fallen, „einfach liegen lassen“, rät der Experte. Dann nämlich erhält der Boden eine natürlich Schutzdecke und das Bodenleben verarbeitet die Blätter, gibt Nährstoffe und sorgt für ein ideales und vielfältiges Bodenmilieu, weiß auch Dominik Schreiber, Baum- und Gartenexperte bei der Baum- und Rebschule Schreiber.

Außerdem würden Unkraut und herabgefallene Blätter den Boden davor schützen, dass das Wasser durch die Sonne verdunstet, bevor es zu den Wurzeln gelangt. „Pflanzen haben einen Stoffwechsel, wie wir Menschen“, der Boden also brauche ein diverses Menü. Das führe auch zu einer guten Bodenbiologie.