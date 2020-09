Dreikant baut hochwertige Tische aus heimischen Hölzern

„Nach dem Zusammenrechnen der Arbeitsstunden haben wir aber bemerkt, dass uns diese Zeit niemand bezahlen kann“, erzählt Rehrl. Sie haben also nebenberuflich weiter gemacht, sich an Abenden sowie Wochenenden getroffen und an Entwürfen von über 20 Modellen für Ess- und Couchtischen getüftelt.

Die Nachfrage war schließlich so groß, dass die drei Handwerker 2016 „Dreikant“ gegründet und sich selbstständig gemacht haben.

Neuer Shop in Wien

In den ersten beiden Jahren haben sich „Kunden Holzplatten zwischen den Maschinen in der Werkstatt ausgesucht“. 2017 wurde der erste Showroom in Hallein eröffnet. Nun folgt mit der Eröffnung des zweiten Showrooms in Wien vergangenen Mittwoch ein weiterer Meilenstein für die drei Unternehmer. In der Gonzagagasse 7 (1010 Wien) können ab sofort Tischplatten samt Untergestell ausgewählt werden. Die Modelle beginnen bei 5.000 Euro.