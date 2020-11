Lustig auf der Bühne, aber wie sieht es daheim aus?

Barbara Balldini, 56, ist Kabarettistin und Sexualpädagogin.

Haus oder Wohnung, Stadt oder Land, Eigentum oder Miete?

Barbara Balldini: Vor ein paar Jahren bin ich aus Vorarlberg ausgewandert und lebe nun – zu meiner allergrößten Freude – in einem schnuckeligen Haus im obersten Waldviertel. Es steht mitten in einer Wiese und die Landschaft liegt einfach so in der Gegend herum.

Was ist Ihnen bei einer Immobilie wichtig?

1. Ruhe, 2. Ruhe, 3. Ruhe

Welcher Einrichtungsstil entspricht Ihnen?

Im Grunde mehrere. Von modern mit klaren Linien bis kitschig bunt – je nachdem, was die Immobilie hergibt. In meinem aktuellen Haus ist es eher Landhausstil. Sehr gemütlich und kuschelig.

Ihr Lieblingsplatz daheim?

Outdoor: Die Hängeschaukel auf der Terrasse. Als Kind liebte ich die „Waltons“ im Fernsehen. Amerikanische Veranden sind mein Traum, also musste auch auf meine Terrasse eine Holzhängeschaukel. Da sitze ich und schaue gedankenverloren in die Ferne. Indoor: Der Ohrensessel meiner Großmutter. In diesem habe ich schon als kleines Mädchen gesessen und stundenlang in Fotoalben geblättert. Dieser Sessel hat wohl das richtige „Chi“.

Was darf in Ihrer Küche nicht fehlen?

Salz, ganz klar, und Kräuter aus meinem selbst angelegten Garten. Ehrlich gesagt hat den Garten ja mein Mann angelegt. Ich wüte nur in ihm herum.

Ein Möbelstück, auf das Sie nicht verzichten wollen?

Auf besagten Ohrensessel meiner Großmutter. Er ist mir heilig. Ich habe ihn schon zweimal frisch überziehen lassen. Die Abnützungserscheinungen sind auf Dauer nicht zu übersehen.

Haben Sie Haustiere?

Aktuell haben wir nur noch Kater Max. Ansonsten nehme ich an, dass es in diesem Haus Mäuse gibt. Fledermäuse schwirren in der Dämmerung um das gesamte Haus, Fliegen, Gelsen und Wespen bewohnen es von Zeit zu Zeit. Bei uns ist was los.

Wie oft sind Sie schon umgezogen?

Grob geschätzt 38 Mal. Aber nur, weil ich die Abwechslung liebe und das immer wieder neu Einrichten von Räumen. Meine Kinder fanden damals, das grenze schon an Wahnsinn.

Wie ist die Beziehung zu Ihren Nachbarn?

Ausgezeichnet. Besser kann ich es mir nicht wünschen. Sie lieben uns „Exoten“ und vor allem unseren bunten Garten. Wenn wir Hilfe brauchen, sind sie sofort zur Stelle und den einen oder anderen gemeinsamen Rausch haben wir schon hinter uns.

Putzen, heimwerken, reparieren, nichts tun – was davon liegt Ihnen?

Ich liebe putzen und vor allem den Garten. Reparieren und Heimwerken, das macht zum Glück meine bessere Hälfte. Nichts tun? Geht gar nicht. In so einem Haus gibt es immer was zu tun.

Was bedeutet generell „Zuhause“ für Sie?

Nun, da ich dieses Zuhause tatsächlich gekauft habe, bin ich endlich angekommen. Zuhause bedeutet für mich Ruhe, Sicherheit, Geborgenheit, Freude und Dankbarkeit. Jeden einzelnen Tag. Ich bin in diesem Zuhause mit meinem Liebsten und mit Kater Max wohl die glücklichste Frau, die ich persönlich kenne. Und wenn die Monster, sprich Kinder, bei uns zu Besuch sind, wollen sie auch nie wieder weg.

Nächste Vorstellungstermine: 30. 1. 2021 Stadtsaal Zwettl (NÖ), 2. 2. und 3. 2. 2021, Casa Nova Wien, 12. 2. 2021 Rum (Tirol)