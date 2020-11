Was die Mieten nach oben treibt

Die Wohnungskosten am Privatmarkt (ausgenommen Gemeinde- und Genossenschaftswohnungen) sind teurer als jene im geförderten Bereich. Am Privatmarkt lagen die Mieten inklusive Betriebskosten im Vorjahr bei durchschnittlich 9,3 Euro und damit um 12,2 Prozent höher als 2015. Bei den Genossenschaftswohnungen waren es 7,2 Euro (plus 12,2 Prozent) und in Gemeindewohnungen durchschnittlich 6,8 Euro (plus 8,6 Prozent). Die Höhe der Mieten hängt jedoch nicht nur von der Art der Wohnung ab (privat oder gefördert), sondern auch von der Region. Im Westen Österreichs müssen Mieter merklich tiefer in die Geldbörse greifen als im Osten. Am höchsten waren die durchschnittlichen Mietkosten inklusive Betriebskosten im Jahr 2019 in Salzburg mit 9,5 Euro pro Quadratmeter und Monat, gefolgt von Vorarlberg (9,3 Euro) und Tirol (8,8 Euro). Am günstigsten waren Hauptmietwohnungen im Burgenland (6,0 Euro), in Kärnten (6,3 Euro) und in Niederösterreich (7,0 Euro). In der Bundeshauptstadt lag die durchschnittliche Miete inklusive Betriebskosten bei 8,4 Euro im Monat.

Größe der Wohnungen

Erhoben wurde außerdem, wie groß Mietwohnungen im Durchschnitt sind. Die durchschnittliche Fläche bei Mietwohnungen betrug 2019 im Österreich-Durchschnitt rund 69 Quadratmeter, während Eigentumswohnungen mit 128 Quadratmetern deutlich größer sind. Nach Bundesländern betrachtet war die durchschnittliche Mietwohnung im Burgenland mit rund 80 Quadratmetern am größten, gefolgt von Niederösterreich (73 ) und Vorarlberg (71 ). Das Schlusslicht war Salzburg mit rund 65 Quadratmetern, ebenfalls auf weniger Raum lebt man in der Steiermark (66 ). In Wien lag die durchschnittliche Wohnfläche pro Mietwohnung bei 67 Quadratmetern. Die Wohnfläche pro Person sei – ausgenommen in Wien – gestiegen, erhob die Wiener Städtische Versicherung. „Das zeigt, dass Single-Haushalte boomen,“ sagt Vorständin Doris Wendler.